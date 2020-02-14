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Akademisyen öğrenci iletişimi nasıl olmalı?

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Akademisyen öğrenci iletişimi nasıl olmalı?
HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerine yönelik; etkili sınıf yönetimi açısından akademisyen- öğrenci iletişiminin öneminin vurgulandığı bir seminere imza attı. Profesyonel Gelişim Faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve iki oturumda gerçekleştirilen seminere, Sabancı Üniversitesi Öğr. Gör. Andrew Christopher Bosson konuşmacı olarak katıldı. Nitelikli akademisyen ve nitelikli öğretim için çalışmalarını sürdüren HKÜ; etkili sınıf yönetimi açısından akademisyen-öğrenci iletişimini güçlendirecek ve öğrencilerin derslerde daha etkili geribildirim vermesini sağlayacak bir program gerçekleştirdi. Akademisyenlerin sınıfta daha etkin rol almalarına katkı sağlayacak etkinlik, HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi. İki oturum şeklinde düzenlenen ve Sabancı Üniversitesi Öğr. Gör. Andrew Christopher Bosson'un konuşmacı olduğu eğitime, akademisyenler yoğun katılım gösterdi. İlk oturumda; Öğrencilerin yazma ve konuşma performanslarına geri bildirim verme yöntemleri anlatılırken ikinci oturumda ise; sınıf yönetimi ve öğrencilerin ilgisini çekme yöntemleri konuları konuşuldu.
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