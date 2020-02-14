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Gasp ettiği şoförün elini ısırdı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Gasp ettiği şoförün elini ısırdı
ADANA'DA, otoyolda cinsel birliktelik vaadiyle durdurduğu Necati N.'nin (20) cebindeki 515 lirayı alıp, yakalanınca elini ısıran Semra E. (32) yakalandı. Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Necati N. otoyolda duran Semra E.'yi görünce durdu. 50 lira karşılığında birlikte olmak için Necati N. ile anlaşan Semra E. adamın cebindeki 515 lirayı aldı. Yakalanan Semra E. Necati N.'nin elini ısırıp kaçtı. Bir süre Semra E.'yi kovalayan adamın önünü kesen Hülya H. (39) ve Seda E. (21) , "Takibi bırakmazsan, bizi pazarlayanlara seni dövdürürüz' dedi. Bunun üzerine Necati N. korkup polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye giden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Semra E.'yi otoyolda gasp ettiği 515 lirayla, diğer şüphelileri ise evlerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Semra E. tutuklanırken, Hülya H. ve Seda E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Gasp ettiği şoförün elini ısırdı
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