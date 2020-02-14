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’a 3 yıl sonra kar yağdı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Kahramanmaraş’a 3 yıl sonra kar yağdı
KAHRAMANMARAŞ kent merkezine 3 yıl aradan sora kar yağdı. kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar ise naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Kentin yüksek kesimleri ile ilçelerinde etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra merkeze de yağdı ve cadde ile sokaklar beyaza büründü. Kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'a denk gelen kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları naylonlarla dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı. Çocuklar kar yağdığı için çok mutlu olduklarını söyledi. Çocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı. Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı.
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Kahramanmaraş’a 3 yıl sonra kar yağdı
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