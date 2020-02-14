Kahramanmaraş’a 3 yıl sonra kar yağdı

KAHRAMANMARAŞ
kent merkezine 3 yıl aradan
sora kar yağdı. kar ve buzlanma
nedeniyle sürücüler
zor anlar yaşarken, çocuklar
ise naylon poşetlerle kayarak
karın keyfini çıkardı. Kentin
yüksek kesimleri ile ilçelerinde
etkili olan kar, 3 yıl aradan
sonra merkeze de yağdı
ve cadde ile sokaklar beyaza
büründü. Kentin düşman
işgalinden kurtuluşu olan 12
Şubat'a denk gelen kara en
çok
sevinen ise çocuklar oldu.
Evlerinden aldıkları naylonlarla
dışarı çıkan çocuklar
karda kayarak keyifli anlar
yaşadı. Çocuklar kar yağdığı
için çok mutlu olduklarını
söyledi. Çocukların yağmasına
sevindiği kar, sürücülere
ise zor anlar yaşattı.
Sürücüler özellikle yokuş
çıkarken buzlanma nedeniyle
zorlandı.