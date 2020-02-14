Kahramanmaraş’a 3 yıl sonra kar yağdı

BUGÜN NELER OLDU

kent merkezine 3 yıl aradansora kar yağdı. kar ve buzlanmanedeniyle sürücülerzor anlar yaşarken, çocuklarise naylon poşetlerle kayarakkarın keyfini çıkardı. Kentinyüksek kesimleri ile ilçelerindeetkili olan kar, 3 yıl aradansonra merkeze de yağdıve cadde ile sokaklar beyazabüründü. Kentin düşmanişgalinden kurtuluşu olan 12Şubat'a denk gelen kara ençoksevinen ise çocuklar oldu.Evlerinden aldıkları naylonlarladışarı çıkan çocuklarkarda kayarak keyifli anlaryaşadı. Çocuklar kar yağdığıiçin çok mutlu olduklarınısöyledi. Çocukların yağmasınasevindiği kar, sürücülereise zor anlar yaşattı.Sürücüler özellikle yokuşçıkarken buzlanma nedeniylezorlandı.