Kar altında ücretsiz dondurma dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ'TA, 3 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı vatandaşların kara hasretini giderdi. Okullarında tatil edilmesiyle birlikte Kahramanmaraşlılar yediden yetmişe 3 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı. Kahramanmaraş'ta esnaf iş yerlerinin önüne kardan adam yaparken kentin dünyaca ünlü dondurma firması Mado'da Trabzon Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıttı. Mado Dondurmaları yönetim kurulu 2. Başkanı Erdal Kanbur, ailenin son kuşağı olan Koray Kanbur ile birlikte dondurma şov yaptı. Lapa lapa yağan karın altında çengele astığı tomruk şeklindeki dondurma Kanbur tarafından et satırı ile kesilip vatandaşlara ikram edildi. Özel keçi sütü ve saleple yapılan dondurma lezzetiyle büyüledi.