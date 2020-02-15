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Bisiklet ve bebek arabasına dadandı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Bisiklet ve bebek arabasına dadandı
KAHRAMANMARAŞ'TA çocuk bisikletlerine ve bebek arabalarına dadanan hırsız yakalandı. Pikap tarzı aracıyla apartmanlar civarında keşif yapıp çocuk bisikletlerini ve bebek arabalarını çalan şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çocuk bisikletlerinin ve bebek arabalarının apartman boşluklarından çalınmaya başlanmasıyla araştırma başlatıldı. Şehrin değişik bölgelerinde aracıyla dolaşıp çocuk bisikleti çalan 40 yaşındaki Mehmet Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunda olayları itiraf ederken, şüphelinin çaldığı bisikletleri bir başka kişiye değerinin çok altında sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri çalıntı bisikletlerin olduğu depoda 23 adet çocuk bisikleti ve 3 adet çocuk arabası ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.
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Bisiklet ve bebek arabasına dadandı
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