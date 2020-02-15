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Boya ve tiner atölyesinde

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Boya ve tiner atölyesinde yangın
GAZİANTEP'TEKİ bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı. Şehitkamil ilçesinde bulunan Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için büyük uğraş verdi. Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Boya ve tiner atölyesinde yangın
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