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Çocuklar için mini oyun parkı kuruldu

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Çocuklar için mini oyun parkı kuruldu
OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde, çocuklar için oyun parkı kuruldu. Gerek çocukların psikolojilerine destek verebilmek ve gerekse ileriki hayatlarında polis ve devletin resmi kurumları ile olacak temaslarında güven duygusu içerisinde olabilmelerini temin amacıyla kurulan parkta, eğitici materyaller bulunuyor. Oyun parkının kuruluş amacıyla ilgili bilgi veren Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Feyza Karakuş, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yürütülen tüm işlemlerin, tek elden profesyonel ve konusuna emsallerine göre daha hakim kurslu personel tarafından takibinin yapılması için, gerekli idari yapılanmanın Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin aktif hale getirilerek sağlandığını söyledi.
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Çocuklar için mini oyun parkı kuruldu
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