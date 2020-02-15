Mustafa Akıncı’ya Hatay’dan tepki

Hatay'da AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ortak basın toplantısıyla tepki gösterdi. Hatay Valiliğinin bahçesindeki toplantıda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti, CHP, MHP ve STK'lerin seçilmiş temsilcileri olarak bir arada olduklarını söyledi. Söz konusu Hatay olunca herkesin rozetlerini bir kenara bıraktığını belirten Yayman, "Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar, sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. KKTC'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve milli mücadele kahramanı Tayfur Sökmen Bey'i de hedef alarak 'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım.' diye açıklama yapan Akıncı'nın, Hatay ve Hataylıları yaralayan bu sözlerini Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz" dedi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da Akıncı'nın skandal açıklamalarına karşılık vermek üzere bir araya geldiklerini kaydetti. Açıklama yaptıkları valilik binasının 81 yıl önce Hatay milletvekillerinin anavatana katılma kararını aldıkları yer olduğunu hatırlatan Kaşıkçı, "Bugün bizler de tıpkı 81 yıl önceki gurur ve heyecanla Hatay'ın seçilmiş milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür ve bağımsız şekilde yaşamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız onurumuzdur" dedi.

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