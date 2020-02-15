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Sancak: Verilen ceza biraz ağır oldu Başkan Sancak, Adanaspor maçı sonrası PFDK tarafından verilen tribün ve saha kapatma cezasının adaletsiz olduğunu ancak iğneyi kendimize de batırmamız gerektiğini belirtti

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL