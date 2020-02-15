Sancak: Verilen ceza biraz ağır oldu

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
Başkanı Murat Sancak, Profesyonel Disiplin Kurulu
tarafından Adanaspor
maçı sonrası verilen tribün ve saha kapatma cezasının haksız ve adaletsiz olduğunu ancak iğneyi kendimize de batırmamız gerektiğini belirtti. Başkan Sancak, "Aldığımız cezayı haksız ve adaletsiz görenler var. Önce iğneyi kendimize batıralım daha sonra çuvaldızı başkasına. İtiraz edeceğiz ve inşallah ceza düşer. Kendimize biz ceza veriyoruz. Baştan beri söylüyorum küfür yok. Güney kapalıdan atılan taş bir emniyet mensubunun yaralanmasına sebebiyet verdi. Sonuç ortada. İyi gittiğimiz ortamda bunlar olmamalı. Ceza biraz ağır ve itirazımızı yapacağız. Hayırlısı artık. Bundan sonrasına bakalım" dedi. Küfrü hep birlikte engellemeleri gerektiğini belirten Sancak, "Küfür edeni engellemeli ve gereğini hep beraber yapmalıyız. Taraftardan ricam küfürsüz sakin hareket edelim. Tek amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bu yüzden takımı yalnız bırakmayalım. Gelin hakem, temsilci, seyirci nasıl ağırlanır dünya aleme gösterelim
" dedi.