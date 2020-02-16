2020 büyüsü bozulmasın

ADANA Demirspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor'a konuk oluyor. Saat 16.30'da maçta hakem Koray Gençerler görev yapacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta iki ekipte de önemli eksikler var. Adana ekibinde cezalı Traore ile Bursaspor'da Burak Kapacak maçta forma giyemeyecek. Bursa ekibinin eski futbolcusu Volkan Şen iki yıl sonra Bursa'ya Adana Demirspor forması ile çıkacak. Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Adana Demirspor, 2020 yılında henüz yenilgi yüzü görmedi. Adana ekibi, bu süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Bursa'da yalnız değilsiniz

25 senedir Süper Lig hasreti çeken Adana Demirspor bugün zirve yarışındaki rakibi Bursaspor ile zor bir maça çıkacak. Ligin en çok gol atan iki takımı kozlarını paylaşacak. Bence bu 90 dakika zirve yarışında da düğüm maçlarından bir olacak. Sezonun ikinci yarısına yaptığı 9 transferle muhteşem bir giriş yapan Mavi Şimşekler son dört maçta 15 gol atarak Süper Lig'in bu yıl hayal olmadığını kanıtlar gibiydi. İlk yarısına baktığımızda ise mavi-lacivertliler maçı 4-1 kazanmıştı. Satışa çıkan 2200 deplasman tribünü biletini iki dakika gibi kısa bir sürede tüketen Adana Demirsporlular, sosyal medyadan yaptıkları 'Bursa'da yalnız değilsiniz, şov yapamaya gidiyoruz' mesajları ile de Timsahlara tam anlamıyla gözdağı verdi. Yani işin özeti bugünkü Bursaspor-Adana Demirspor maçında güzel futbol ve gol izleyeceğiz.

Maçın kaderi savunma

OMZUNDA "Süper Lig şampiyonu" apoleti bulunan Bursaspor, evinde Adana Demirspor'u yenerek, Süper Lig'e dönme yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Bu maçta; Timsah Arena'ya 35 bine yakın 'rekor' taraftarın gelmesi bekleniyor. Timsah'ta; Seleznov, Traore, Özer Hurmacı, Serdar Özkan gibi klas ayaklar, tabelayı değiştirebilecek 'çilingir' özellikli isimler. 6 asistli Burak Kapacak, 3-4 hafta yok! Shehu, orta sahanın sigortası. Ofansif bekler Tayfur Bingöl ve Kerem Can Akyüz ise, hücuma zenginlik katıyor. Bursa'da; ilk 2 sıradaki Erzurum ve Hatay'ı yenen Timsah'ta; İbrahim Üzülmez, kendi hırsını; takımına da aşıladı. Son 5 maçtan 4'ünü kazanan Bursaspor, ara transferlerin takıma uyum sağlamasıyla, kulübesi de güçlenen, alternatifli bir ekip oldu. Özetle; savunmasını sağlam tutan takım, galibiyete ulaşır.