Başkan Gültak, fedakâr şoförleri ödüllendirdi

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Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için Mersin'den toplanan 11 kamyon dolusu temel ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştıran ve tonlarca malzemeyi araçlardan bizzat indirip deprem mağdurlarına teslim eden şoförleri çeyrek altınla ödüllendirdi. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın çağrısıyla, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için 11 kamyon dolusu gıda, giysi, battaniye ve elektrikli soba gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan konvoy yola çıkmıştı. Saatler süren yolculuğun ardından kamyonları bölgeye ulaştıran Akdeniz Belediyesi personeli olan 13 şoför, tonlarca malzemenin kamyonlardan indirilmesini de bizzat kendileri yaptı. Deprem bölgesine giden personelin bu fedakârlığını duyan Başkan Gültak, bu davranışı karşılıksız bırakmayarak, 13 personeli birer çeyrek altınla ödüllendirdi. Başkan Gültak, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederek, "Kamyonlar dolusu malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmakla yetinmeyip, birde orada tek tek ellerinizle indirip yetkililere teslim ettiniz. Bu duyarlılığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışan, mesaisine uyan, güler yüzlü çalışanlarımızın daima yanındayım, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.