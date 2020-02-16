Başkan Karalar bu sorulara cevap ver

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, 7 Şubat 2020'de Cuma namazı çıkışında belediye personelinin cemaatte Cumhuriyet Gazetesi'nin dağıtıldığı günün manidar olduğunu söyledi. Gülaçtı, "FETÖ'nün 7 Şubat tarihinde Suriye'ye insanı yardım taşıyan TIR'lara yönelik operasyonun yıldönümünde 'Siyasi ayak' paniği taşıyan gazetenin dağıtılmasını çok manidar buluyoruz. Sayın Başkan'a soruyoruz, o gazete neden dağıtılmıştır? Gazeteyi belediyenin bütçesiyle mi dağıttınız? Kaç adet gazete dağıttınız? Başkan bunların cevabını ver" dedi.,

BAŞKAN SESSİZ KALDI

Şubat ayının birinci ve ikinci oturumuna katıldıktan sonra son üç oturuma katılmayan CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a bu soruları sorduklarını ancak cevap alamadıkları için yazılı önerge hazırladıklarını ifade eden Ozan Gülaçtı, "Grup sözcümüz

Vedat Gündoğan, gazetenin neden dağıtıldığını sormasına rağmen başkan sesiz kalmıştır. Biz de grup olarak meclis başkanlığına yazılı önerge veriyoruz. Sayın başkandan sorularımızın cevabını bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Zeydan Karalar'ın oturumda bunulmaması nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan,

soruların muhatabının kendisi olmadığını dile getirerek, "Grup sözcülerinin, meclis üyelerinin başkan ya da idareden yazılı, sözlü bilgi talep etme hakları vardır. Bu durumu da doğru buluyorum. Cevabını da alırsınız Yalnız bu durumun FETÖ ile bağlantı kurulmasına anlam veremiyorum" şeklinde konuştu.