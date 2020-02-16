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Başkan Teklı: kent ekonomisine personel üretmeyi görev edindik

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Başkan Teklı: kent ekonomisine personel üretmeyi görev edindik
MERSIN Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 'Türkiye'nin Geleceğinde Biz de Varız' projesi kapsamında, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyeleri toplu açılış töreni 75. Yıl Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kaymakam Muhittin Pamuk, Milli Eğitim İl Müdürü Adem Koca, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan'ın yanı sıra kent protokolünden bir çok önemli isim katıldı.
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Başkan Teklı: kent ekonomisine personel üretmeyi görev edindik
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