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by Hilton açıldı

by Hilton’un açılışını yapan , Özülkü ailesinin ’ya büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
DoubleTree by Hilton açıldı
Özülkü Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Metropol Sağlık Hizmetleri'nin Adana'ya kazandırdığı DoubleTree by Hilton açıldı. Açılışa katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özülkü ailesinin Adana'ya çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yatırımlar istihdam anlamında ülke ve Adana ekonomisine önemli katkılar sağlıyor" dedi. Türkiye'de 22, Adana'da ise ilk kez kapılarını açan Hilton oteller zincirinin en yeni üyesi DoubleTree by Hilton'da ikisi süit olmak üzere toplam 100 oda bulunuyor. Bölge turizmi acısından önemli bir yatırım olan DoubleTree by Hilton Adana'nın açılışına Vali Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Metropol Sağlık Hizmetleri yönetim kurulu üyesi Şule Özülkü, Adana'ya hizmet anlamında yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Kentimize değer katmaya devam ediyoruz. DoubleTree by Hilton Adana'da merkezi bir konumda" dedi.
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DoubleTree by Hilton açıldı
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