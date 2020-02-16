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Huzur ve güven var

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Huzur ve güven var
MERSİN İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, kentteki genel asayiş durumu ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Şahne, "Yaptığımız çalışmalarla, Mersin'e huzur ve güven geldi" dedi. İl Müdürü Şahne, basının her zaman kendilerine destek verdiğini ve bu konuda onlara teşekkür ettiğini belirterek, basının uyarılarını her zaman ciddiye aldıklarını, basının işaret ettiği konulara parmak basmaya çalıştıkları söyledi. Şahne, "Yaklaşık 3 yıldır siz basın mensuplarıyla birlikte grev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. O gün ile bugün arasında, ilimizdeki değimi hep birlikte görüyoruz. Basın bizim için her zaman 3'üncü göz oldu. Basının uyarılarını her zaman ciddiye aldık. Yapılan eleştirilerle ilgili mutlaka geri dönüşler yaptık. Neticede şehrimizin daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir olması için müdahale ediyoruz" dedi.
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