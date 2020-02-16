Kocaispir 9 çiftin nikâhını kıydı

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evlilik tarihi olarak belirleyerek nikâh akdi randevusu alan çiftlerle dolup taştı. Günde ortalama 9 nikâhın kıyıldığı Yüreğir'de 14 Şubat'ta bu sayı 24'e yükseldi. Cuma günü Yüreğir Belediyesi'nden Sevgililer Günü için randevu alan 24 çiftin nikâhı kıyıldı. Evliliğe bu çok özel günde adım atan çiftlerden dokuzunun nikâhı ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından kıyıldı. Sırasıyla çiftlerin nikâhını kıyan Başkan Kocaispir, "Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Bugün Sevgililer Günü ancak, sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin" dedi. Kocaispir nikâh cüzdanlarını hanımlara takdim ederken eşi Raziye Kocaispir ile birlikte çiftelere, günün anlamı nedeniyle gül ve fincan takımı hediye etti.