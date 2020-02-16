Kurtuluş mücadelesi

FF 1. Lig'de 17 puanla 16. sırada yer alan'un teknik direktörü, bulundukları konumdan taraftarları ve oyuncuları sayesinde kurtulacaklarını söyledi., sakatlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Teknik adam Arın, yarın 17 sahalarında'u konuk edeceklerini dile getirdi.Arın, ligdebulunduklarının altını çizerek,diye konuştu.Geride kalan maçlara değil, önlerine bakmaları gerektiğini vurgulayan Arın,ifadelerini kullandıArın, ligde zorlu 13 hafta kaldığını vurgulayarak, "Taraftarlarımız destek verme konusunda çok enerjik. Onların enerjilerini sahadaki futbolculara olumlu yönde vereceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha zor günleri aştık. Bugün bulunduğumuz konumdan da taraftarlarımız ve oyuncularımız sayesinde kurtulacağız" şeklinde konuştu.

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