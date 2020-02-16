Kurtuluş mücadelesi

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FF 1. Lig'de 17 puanla 16. sırada yer alan Adanaspor
'un teknik direktörü Eyüp Arın
, bulundukları konumdan taraftarları ve oyuncuları sayesinde kurtulacaklarını söyledi. Arın
, sakatlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Teknik adam Arın, yarın 17 sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u konuk edeceklerini dile getirdi.
İYİ HAZIRLANMAMIZ TERS TEPTİ
Arın, ligde 'ateş hattında'
bulunduklarının altını çizerek, "Kaybedilen maçtan sonra ister istemez etkileniliyor. Bu camianın hem taraftarı hem de içinden biriyim. Adana Demirspor maçından biz de etkilendik ama nihayetinde profesyonelce bu işe devam edeceğiz. Oyuncularımızın da morali bozuk. İyi konsantre olmuşlardı. Bizim iyi hazırlanmamız ve konsantre olmamız ters tepti"
diye konuştu.
ACİL YUKARILARA ÇIKMALIYIZ
Geride kalan maçlara değil, önlerine bakmaları gerektiğini vurgulayan Arın, "Toparlanmaya çalıştık ve toparlandık da. Geriye dönmeyeceğiz, arkamıza bakmayacağız ama hatalarımızı unutmadan yarınlara hazırlanacağız. En önemli maç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Çok puana ihtiyacımız var. Acil bir şekilde 3-4 hafta galibiyet serisi yapıp, en azından bulunduğumuz konumdan biraz daha yukarılara çıkmak istiyoruz"
ifadelerini kullandı
TARAFTAR ÖNEMLİ
Arın, ligde zorlu 13 hafta kaldığını vurgulayarak, "Taraftarlarımız destek verme konusunda çok enerjik. Onların enerjilerini sahadaki futbolculara olumlu yönde vereceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha zor günleri aştık. Bugün bulunduğumuz konumdan da taraftarlarımız ve oyuncularımız sayesinde kurtulacağız" şeklinde konuştu.