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Sevgililer Günü’nde toplu nikâh

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Sevgililer Günü’nde toplu nikâh
HATAY'IN Belen İlçesinde Sevgililer gününde toplu nikah töreni düzenlendi. Düzenlenen törende 5 çift dünya evine girdi. Belediye Başkanı İbrahim Gül tarafından bu yıl ilki düzenlenen, 1. Belen Belediyesi Toplu Nikah Şöleni, 14 Şubat saat 14.14'de Belen Belediyesi Düğün Salonunda, dört çiftin nikah merasimiyle gerçekleşti. Kuran tilavetiyle başlayan Nikah Şöleninde mutlu çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı İbrahim Gül kıydı. Münevver Güç & Hasan Sol, Cemile Gül & Veysel Kaplan, Sedanur Yücel & Çağlar Sönmez, Zeynep Ebru Benli & Ahmet Özden'in nikahlarının gerçekleştirilen merasimde çiftlerin mutlulukları yüzlerinden okundu. Belediye Başkanı İbrahim Gül'den sürpriz hediyelerini alarak ardından kendi adlarına hazırlanan pastaları kesti.
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Sevgililer Günü’nde toplu nikâh
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