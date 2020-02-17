Adana’nın tatlıcı durağı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTİĞİMİZ yıl hizmete giren işletmeciliğini İbrahim Kılıç ile mimar eşi Gözde Kılıç'ın yaptığı Tatlı-cı Adanalıların tatlı durağı oldu. Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı Arma Sitesi zemin katında 2019 yılının Mayıs ayında hizmete giren işyerinde şerbetli ve sütlü tatlı çeşitleri bulunuyor. İbrahim Kılıç, "Şerbetli tatlılarımız günlük olarak Gaziantep'ten getiriyoruz. Sütlü tatlılarımız ise Adana'da yapılmakta" dedi. Eşsiz tatlıları kadar mimar Gözde Kılıç'ın da usta çizgileri ile renklenen mekan baklavadan sütlü tatlılara kadar akla gelebilecek bütün lezzetleri müşterilerine sunuyor. İbrahim Kılıç, "Biz burada her şeyin en iyisini müşterilerimize sunmak zorundayız. Müşterilerimiz lezzetlerimizi çok beğeniyor. Kısa sürede Adanalıların tatlı durağı olduk diyebiliriz. Müşterilerimiz bize 0549- 8800101 numaralı telefondan ulaşabilirler" dedi.