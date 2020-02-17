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Demirtaş, Ethem ile sohbet etti

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Demirtaş, down sendromlu Ethem ile sohbet etti
GÖNÜLLÜ Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz ve beraberindeki heyet "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında özel gereksinimli çocukların yeteneklerini sergileyecekleri programa davet amacıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Down sendromlu Ethem Özdemir ile yakından ilgilenerek ailesiyle sohbet eden Vali Demirtaş, "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü''nün toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Demirtaş, "Down sendromlu bireylerin hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmaması için yapılacak tüm çalışmaların daima destekçisi olacağız" şeklinde konuştu. Demirtaş, Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz'e çalışmalarında başarılar diledi.
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Demirtaş, down sendromlu Ethem ile sohbet etti
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