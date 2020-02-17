K.Maraş’ta oryantiring heyecanı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları
, sona erdi. Kentte gece yarışıyla başlayan organizasyonda, Extrem Park Kapıçam'da yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla uzun mesafe parkurunda mücadele yapıldı.
35 ilden katılan 16-55 yaş arası sporcular, kuş uçuşu yaklaşık 6 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Finalde 22 kategoride 66 sporcu derece elde etti. Yarışlar Onikişubat ilçesindeki Klavuzlu Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek orta mesafe yarışlarıyla tamamladı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kahramanmaraş'ta bu sene 3 yarış organize edildiğini belirtti.