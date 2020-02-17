Toplar emanet şampiyonluk gerçek

Gaziantep Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu Hentbol Takımı'nın küçük sporcuları, salonu olmayan okullarında beton zeminde 10 topla haftada 4 antrenman yaparak önce Gaziantep sonra da bölge birincisi oldu.Salonu bulunmayan okulda,tarafından kız ve erkek hentbol takımları kısıtlı imkanlarla kuruldu.Zor şartlarda, sıfırdan kurulan okul hentbol takımları sadecetarafından kendilerine verilen 10 hentbol topu ile çalışarak önce il birincisi, sonra da bölge birincisi oldu.Takımın kuruluş aşamasını anlatan Beden Eğitimi öğretmeni Turgut Güney, "Ben bu okula gelince bir spor tak-ı mı kurmak için çalışmalar yaptık. Hentbolda karar kıldık ama salonumuz olmadığı için çalışmalarımızı dışarıda beton zeminde yaptık. Yetenekli çocukları keşfettik ve sonrasında kız ve erkek hentbol takım kurduk" dedi.

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