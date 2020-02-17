Toplar emanet şampiyonluk gerçek

Gaziantep Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu Hentbol Takımı'nın küçük sporcuları, salonu olmayan okullarında beton zeminde 10 topla haftada 4 antrenman yaparak önce Gaziantep sonra da bölge birincisi oldu. Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu öğrencileri örnek bir başarı hikayesine imza attı.
Salonu bulunmayan okulda, Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Güney
tarafından kız ve erkek hentbol takımları kısıtlı imkanlarla kuruldu.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAKKI KAZANDILAR
Zor şartlarda, sıfırdan kurulan okul hentbol takımları sadece Gaziantep Valiliği
tarafından kendilerine verilen 10 hentbol topu ile çalışarak önce il birincisi, sonra da bölge birincisi oldu. Küçük hentbolcular bu başarıları ile nisandaki Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmek hakkı elde etti.
SALONUMUZ OLMASA DA...
Takımın kuruluş aşamasını anlatan Beden Eğitimi öğretmeni Turgut Güney, "Ben bu okula gelince bir spor tak-ı mı kurmak için çalışmalar yaptık. Hentbolda karar kıldık ama salonumuz olmadığı için çalışmalarımızı dışarıda beton zeminde yaptık. Yetenekli çocukları keşfettik ve sonrasında kız ve erkek hentbol takım kurduk" dedi.