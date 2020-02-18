Hatayspor’da Altıparmak dönemi başladı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar resmi olarak ayrıldı.Kulüp açıklamasında,ifadelerine yer verildi. Hatayspor yönetimi,'ın yerineile temasa geçti. Dün Hatay'a giden tecrübeli hocayla yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlandı. Kulüp yönetimiile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Altıparmak,dedi.