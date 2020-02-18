Hatayspor’da Altıparmak dönemi başladı

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar resmi olarak ayrıldı. Akhisar mağlubiyeti sonrası Toysal ile karşılıklı anlaşarak görevine son verildi.
Kulüp açıklamasında, "Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz"
ifadelerine yer verildi. Hatayspor yönetimi, Toysal
'ın yerine Mehmet Altıparmak
ile temasa geçti. Dün Hatay'a giden tecrübeli hocayla yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlandı. Kulüp yönetimi Mehmet Altıparmak
ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Altıparmak, "Takımı lider olarak aldım devamını getireceğiz"
dedi.