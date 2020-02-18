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’da Altıparmak dönemi başladı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Hatayspor’da Altıparmak dönemi başladı
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar resmi olarak ayrıldı. Akhisar mağlubiyeti sonrası Toysal ile karşılıklı anlaşarak görevine son verildi. Kulüp açıklamasında, "Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Hatayspor yönetimi, Toysal'ın yerine Mehmet Altıparmak ile temasa geçti. Dün Hatay'a giden tecrübeli hocayla yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlandı. Kulüp yönetimi Mehmet Altıparmak ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Altıparmak, "Takımı lider olarak aldım devamını getireceğiz" dedi.
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Hatayspor’da Altıparmak dönemi başladı
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