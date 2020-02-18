Nisan’da portakal reçelleri yarışacak

BUGÜN NELER OLDU

güzel portakal reçelini sen yap, yarışmaya katıl, tarifin senin isminle tadıma sunulsun." Groseri bu sloganla geleneksel portakal reçeli kampanyasına bu yılda devam ediyor. İlk 3'e kalan reçeller 20 mart tarihinde mağazada yer alan müşterilerin tadımına sunulacak, müşterilerin tadım sırasında vermiş olduğu oylar doğrultusunda 1'inci olan reçel belirlenecek. 1.olan yarışmacı 1.000 TL, ikinci 500 TL ve üçüncü 250 TL kazanacak. Ödüller Groseri kartlarına yüklenecek. Groseri yetkilileri, "Nisan ayının en güzel olduğu şehirlerden biri olan Adana, tüm sokaklarında mis gibi portakal çiçeği kokuları baharın geldiğinin haberini verir bizlere. 20 Şubat -5 Mart tarihleri arasında numune portakal meyvesi reçellerini mağazalarımıza getirerek kayıt yaptıran müşterilerimizin, reçelleri toplanarak kayıtları alınacaktır" dedi.