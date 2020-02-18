Sarı alarm

DIKKAT

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de Bursaspor'a 2-1 mağlup olan'da moraller bozuldu.Çok temassız bir oyun oynandığına dikkati çeken Tütüneker,dedi.diye konuşanTütüneker,şeklinde konuştu.ŞIMŞEKLERDE Adil Demirbağ cezalı duruma düştü. Kadroda 9 isim de kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Aosman, Mehmet Uslu, Sinan Kurt, Vedat Bora, Pa Dibba, Semih Güler, Erkan Zengin, Hasan Kılıç ve kaleci Kurtuluş Altınordu maçında forma giymeleri ve sarı kart görmeleri durumunda Menemen ve Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.