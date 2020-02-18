Sarı alarm

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FF 1. Lig'de Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor
'da moraller bozuldu. Teknik direktör Uğur Tütüneker maçın ilk yarısında sahada olmadıklarını söyledi.
Çok temassız bir oyun oynandığına dikkati çeken Tütüneker, "Daha baskılı oynamak istedik ama çıkışlarda toplar kaybettik, sonra penaltı oldu. Bursaspor'un daha fazla istediğini düşünüyorum. Çok istekliydiler ve aldılar"
dedi.
DERS ÇIKARACAĞIZ
"Oyundan hiç memnun değilim"
diye konuşan
Tütüneker, "Biz burada bitmedi diyebiliriz, üst lige çıkmaya çalışacağız. Şimdi önümüzde Altınordu maçı var. Bursa karşılaşmasından ders çıkartıp ona göre yolumuza devam edeceğiz"
şeklinde konuştu.
MENEMEN ÖNCESİ AMAN DIKKAT!
ŞIMŞEKLERDE Adil Demirbağ cezalı duruma düştü. Kadroda 9 isim de kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Aosman, Mehmet Uslu, Sinan Kurt, Vedat Bora, Pa Dibba, Semih Güler, Erkan Zengin, Hasan Kılıç ve kaleci Kurtuluş Altınordu maçında forma giymeleri ve sarı kart görmeleri durumunda Menemen ve Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.