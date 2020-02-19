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65 dönüm tarım arazisine ceviz ekildi

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
65 dönüm tarım arazisine ceviz ekildi
HATAY'IN Belen ilçesinde, atıl durumda bulunan 65 dönümlük tarım arazisine, belediye tarafından ceviz fideleri ekildi. Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün talimatı ile Benlidere Mahallesinde bulunan arazide 12 personelin, 15 gün boyunca yaptığı ceviz ekim çalışmaları tamamlandı. Ceviz fidanlarının ekildiği tarım arazisine giderek çalışmaları yerinde gören Başkan Gül, "65 dönüm arazi üzerine toplamda 1700 adet aşılı chandler isimli yarı bodur ceviz ağaçlarının ekim çalışmalarına hızla devam ediyoruz. 15 gün boyunca 12 personel ve belediyemize ait araçların yardımıyla ceviz ekim çalışmalarında sona geldik" dedi.
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65 dönüm tarım arazisine ceviz ekildi
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