Çocukken duyduğu ses neyzen yaptı

BUGÜN NELER OLDU

görsel sanatlar öğretmeni Ülkühan Boz, küçükken gittiği piknikte esen rüzgarla birlikte kamışların çıkardığı sese hayran kalıp, ney kursuna başladı. Boz, şimdilerde hem ney çalıyor, hem de özel bir yakma işlemi kullanarak hat sanatını üzerine işliyor. Kentteki bir okulda öğretmenlik yapan Ülkühan Boz'un, çocukken ailesi ile birlikte gittiği piknikte duyduğu ses, neye karşı olan ilgisini ortaya çıkardı. Aradan geçen yıllarda kursa başlayan Ülkühan Boz, hem ney çalmayı öğrendi, hem de özel bir yakma işlemi kullanarak hat sanatı ile sureler ve Allah'ın 99 isminden seçkilerini Arapça olarak neyin üzerinde yazdı. Hat sanatını Türk kilim motifleri, lale ve çeşitli çiçek resimleri ile güçlendiren 27 yıllık öğretmen, ortaya çıkardığı eserler sayesinde, bu alanda Türkiye'de ney çalgısının tamamını süsleyen birkaç sanatçıdan biri oldu.