Okul sahibi iflas etti öğrenciler mağdur oldu

özel bir okulun sahibi iflasını açıklayınca, okulda öğrenim gören öğrenciler ve kayıt paralarını peşin olarak yatıran veliler, mağdur oldu. Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki özel bir okulun yaklaşık 30 senedir kurucusu ve sahibi olan Oktay Seçmen, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ortasında ekonomik olarak kötü durumda olduğunu gerekçe göstererek, iflas ettiğini duyurdu. Okulda görevli olan öğretmenlere bir yılı aşkın süredir maaş ödemesi yapmadığı ve velilerden 20 bin TL civarında olan kayıt paralarını peşin aldığı iddia edilen Seçmen, son yıllarda ekonomik sıkıntılarının giderek arttığını ve artık okulun eğitim ve öğretimi sürdüremeyeceğini velilere bildirdi. Ayrıca okul yönetimi tarafından da velilere çocuklarını başka okula alması konusunda SMS yoluyla bilgi verildi. Öğretmenlerin maaşını ödeyemediğini söyleyen Seçmen, "Velilerin tepkisini anlıyorum. Ama şu an durum budur. Bundan sonrası için bir çözüm arıyorum. Velilerimizi başka okula yönlendirmeye çalışacağız ve eğitim-öğretim hayatlarına ara vermemeleri için elimizden geleni yapacağız. Mağduriyetlerinin farkındayım" diye konuştu. Velilerden Abdullah Ziya Çelik, sene başında kayıt paralarının kendilerinden peşin istendiğini ve ödeme yaptıklarını anlattı. İlker Birin ise okulun sahibi Oktay Seçmen'in diğer senenin parasını dahi peşin istediğini ileri sürüp, bu ücreti ödemediklerini dile getirdi. Bir senedir maaşlarını alamadıklarını söyleyen öğretmenlerden Zeynep Karateke ise mağduriyetlerinin büyük olduğunu vurguladı.

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