Tali yolu kullanan öğrenci servisi devrildi

Mersin Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesinde öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada öğrenci servisi devrildi, 8'i öğrenci, iki de araç sürücüleri olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre kaza Güzeloluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Mersin Antalya D-400 karayolundaki bir çalışmadan dolayı tali yolu kullanan Erdoğan Ç. yönetimindeki 33 S 6045 plakalı öğrenci servisine Ermenekliler sokağa girdiği esnada Arif K. yönetimdeki 48 NN 831 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 18 kişinin bulunduğu öğrenci minibüsü devrildi. Öğrenciler çevreden gelen vatandaşların yardımıyla devrilen minibüsten çıkartıldı. Ardından da kaza yerine gelen çok sayıda ambulansla kazazedeler Erdemli Devlet Hastanesi ve özel Erdemli Yenişehir Hastanesine sevk edildi. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Erdemli Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 8'i öğrenci toplam 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 8'i öğrenci ile her iki araç sürücülerinin de kazada hafif yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU