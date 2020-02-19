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Torbacılar çatıda kıskıvrak yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Torbacılar çatıda kıskıvrak yakalandı
ADANA'DA polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonu fark eden 3 kişi, bulundukları binanın çatısına çıkıp kaçmak istedi, ancak kıskıvrak yakalandı. Zanlıların kaldıkları evden 1,65 gram bonzai ve bir de ruhsatsız pompalı av tüfeği bulunurken zanlılar tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir'de bir evin torbacı olarak bilinen sokak satıcıları tarafından üs haline getirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan ve operasyonu fark eden 3 şüpheli, binanın çatısına çıkıp kaçmak istedi, ancak polis erken davranıp her üç zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Alperen A. (21), Emre M. (27) ve Seven Y. (36) tutuklandı.
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Torbacılar çatıda kıskıvrak yakalandı
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