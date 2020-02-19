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Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya'da turizmin kalbinin attığı; Saint Pierre Kilisesi ile Hatay Arkeoloji Müzesi'ne giden Narlıca Yolu için sevindirici açıklamalar yaptı. Önümüzdeki günlerde açılacak olan yolun bölge turizmi için çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Yayman, "Yıllardır süren hasret bitiyor. Saint Pierre Kilisesi, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel gibi önemli turizm yerlerimize giden bu yolun kısa süre içerisinde bitmesi bölge turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu katkıların yanı sıra Antakya'nın ve tüm Hatay'ın daha güzel bir görüntüye kavuşması noktasında da önemli bir adım olacaktır. Hatay Valiliği'ne, Karayolları 53. Şube Müdürlüğü'ne ve Bölge Müdürümüz Mehmet Fidan'a bu konudaki önemli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. Yol yapımı ile ilgili Narlıca Halkı da AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkürlerini ileterek, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.