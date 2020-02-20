Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

hastalıkları, vücuttaki yara ve yanıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlıkta doğal tedavi yöntemi olarak başvurulan kantaron yağına, Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de ve Avrupa'da yaygın olarak bulunan mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen, senelerdir alternatif tıpta şifalı olduğu düşünülerek sıkça kullanılan sarı veya kırmızı kantaron çiçeğinin yapraklarından elde edilen kantaron yağına, Adana'da da yoğun talep oluyor. Kentteki hemen hemen her aktarın rafında bulunan kantaron yağı, litresi 40 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kantaron bitkisinin sapı ve çiçeğiyle beraber yıkanması ve kurutulması sonrası parçalanarak kavanoza koyulmasıyla yapımına başlanan kantaron yağı, kavanoza saf zeytinyağı ilave edilmesinden sonra yaklaşık 5 gün boyunca kapağı açık bir şekilde güneşte bekletiliyor. Beş günün sonunda kavanozun kapağı kapalı bir şekilde 45 gün güneşte bekletilen yağ, yara ve yanıklarda kullanılıyor