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Ankara’da Silifke rüzgârı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Ankara’da Silifke rüzgârı
SİLİFKE Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda oda meclis üyeleri, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ve Silifke Kent Konseyi Başkanı Vehbi Kadıoğlu'nun hazır bulunduğu toplantıda Ankara'da "Silifke Tanıtım Günleri" yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz yıl yapılanlar ve 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan etkinlik ve çalışmalar hakkında istişare yapılan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri, her geçen yıl Silifke için yenilikler yapılacağını ve daha neler yapılabilirliğini masaya yatırdı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Ticaret Odamızın değerli üyeleri her zaman arkamızda duruyorsunuz, destekliyorsunuz, başkan olarak bu durum beni gururlandırıyor ve bana çalışma azmi veriyor. Üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Ankara’da Silifke rüzgârı
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