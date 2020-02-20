Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Arslanbey’in oğlundan İnci’ye anlamlı ziyaret

Arslanbey’in oğlundan İnci’ye anlamlı ziyaret

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Arslanbey’in oğlundan İnci’ye anlamlı ziyaret
TÜRK Emniyet Teşkilatının önemli isimlerinden ve Kurtuluş Mücadelesi Kahramanlarından Arslanbey'in oğlu Mahmut Toğuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti. Kurtuluş Mücadelesi yıllarında Trablusşam'da Serkomser (Başkomiser) rütbesiyle görev yapmakta iken, "Doğduğum Kent İşgal altındayken buralarda duramam" diyerek Kahramanmaraş'a dönüp, Yurdun düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol alan Arslanbey'in adını yaşatmak için İl Emniyet Müdürlüğü Binasında hazırlanan Arslanbey Tanıtım Köşesini inceleyen Toğuz, babası Arslanbey'in Hatıratını içeren kitabı Emniyet Müdürü İnci'ye takdim etti. Babası Arslanbey adına oluşturulan tanıtım köşesi sebebiyle şükranlarını ve memnuniyetini ifade eden Toğuz, İl Emniyet Müdürü İnci ile makamında sohbet etti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise, Arslanbey'in Türk Emniyet Teşkilatında ve Kurtuluş Mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu, Kahraman Halkın bağrından çıkmış büyük bir şahsiyet olduğunu, Başkomiser Arslanbey'i her polisin örnek alması gerektiğini ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arslanbey’in oğlundan İnci’ye anlamlı ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN