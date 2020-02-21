Baharın müjdecisi bademler çiçek açtı

BUGÜN NELER OLDU

ağır kış şartlarının ardından havalar ısınmaya başladı bademler çiçek açtı. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Yüksek Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, ağır kış şartları nedeni ile soğuklamasını erken alan badem ağaçlarının çiçeklerini açtığını mart ayının sonu gibi de ilk turfanda meyvesi olan çağlanın toplanmaya başlanacağını söyledi. Şahin, badem ağaçlarının çiçek açmasını 'baharın müjdecisi' olarak nitelendirerek, baharın müjdecisi cemrenin havaya düştüğünü, bir hafta sonra suya ardından da toprağa düşeceğini belirtti. Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesini her kavim ve milletlerde farklı dileklerle kutlandığını vurgulayan Şahin, "Badem ağaçlarının çiçek açmasını tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar getirmesini diliyor hoş geldin bahar, hoş geldin cemre diyoruz'' dedi. Bu yıl kış şartlarının ağır gittiğini ifade eden Şahin şöyle konuştu: ''Bölgemiz geçen yıllara oranla kışı ağır geçirdi bu nedenle de ağaçlar çiçeği 10 gün erken açtı. Ancak şu var ki soğuklamasını da erken aldı'' diye konuştu.