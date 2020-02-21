ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, TÜGVA Adana Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'İlham Veren Kadınlar' konulu konferansa katıldı. Alanında başarılı ve uzman kadınların deneyimlerini ve bu süreçte yaşadıkları zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini katılımcılarla paylaştıkları konferans, büyük bir ilgiyle dinlendi. Kadınların bu başarı öykülerinden yola çıkarak özgüven ve vizyon kazanmalarına katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte bir değerlendirmede bulunan Beyhan Demirtaş, kadınların arzu edilen konumlara ulaşması için devletimizce son dönemlerde önemli çalışmalara imza atıldığını belirterek buna mütekabil kadınların da bu yönde biraz daha cesur olmaları gerektiğini vurguladı. Konferansta aktarılan öz yaşam öykülerini kadınlarımızı cesaretlendirmesi açısından çok anlamlı bulduğunu aktaran Beyhan Demirtaş, kadınların toplumsal refaha değer katmasının yolunun, kadına yönelik istihdamın artırılarak girişimci kadınların önünü açmaktan geçtiğini dile getirdi. Konferans, alanında uzman kadınların deneyimlerini katılımcılara aktarmasının ardından son buldu.