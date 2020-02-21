Kazalar saniye saniye kaydedildi

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

, 2019 yılında meydana gelen ve bir önceki yıla oranla yüzde 47'lik düşüşün yaşandığı kent merkezinde 20 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi. Kahramanmaraş kent merkezindeki çeşitli noktalarında bulunan MOBESE kameralarının kaydettiği kazalarda, Onikişubat ilçesi stat kavşağında meydana gelen kazada bir otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havada 3 takla atan yere düşen vatandaş ağır yaralanıyor. Bir diğer kaza ise, Onikişubat ilçesi Kadir Paşa Bulvarında meydana geldi. Görüntülerde park halindeki bir otomobil aniden yola girerken, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpışıyor. Geçtiğimiz yıl kent merkezinde meydana gelen 14 trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken kazalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.