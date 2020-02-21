Kreş öğrencileri gazetecilik ile tanıştı

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Erdemli Belediyesi Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması ve onlara erken yaşta toplumsal bilinç aşılanması amacıyla düzenlenen 'meslekleri tanıyalım' etkinlikleri kapsamında, minikler bu hafta 'gazetecilik' mesleği ile tanıştı. Etkinliklerde 'inşaat mühendisliği' ve 'mimarlık' mesleklerini tanıyan çocuklar, gazetecilik mesleğine dair merak ettiklerini Erdemli Belediyesi Basın Birimi çalışanlarından öğrendi. Bilinçli bir nesil yetiştirmek için özellikle çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Biz çocuklarımızı geleneklerini ve göreneklerini bilen, bilinçli ve topluma faydalı bir şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kreşimizde hem dini ve milli değerlerini öğrenerek kültürlerinden kopmuyor hem de nitelikli bilgiler alarak eğitim hayatlarında sağlam bir temel oluşturuyorlar" dedi.