Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Elbistan ilçesinde Yapraklı İlk- Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, Osmanlı'da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için 'Müslüman ülkede kuşlar üşümesin' sloganı ile doğada bulunan kuşlar için kuş evi yaptı. Yapraklı İlk-Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi'nde (KADEP) işledikleri şefkat değeri çerçevesinde 'Müslüman ülkede kuşlar üşümesin' sloganı ile hareket ederek, hazırladıkları projeyle okullarında bulunan 11 şube adına 11 kuş evi yaptırdılar. Öğretmen Selver Odabaşı, "Biz Yapraklı İlk-Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak bu projeyle karanlığa bir ışık tuttuk" diyerek, tüm Elbistan halkını da projeye destek olmaya çağırdı. Odabaşı, "Elbistan halkının da desteğiyle bu karanlığı tamamen aydınlatmak istiyoruz. Okullarımıza, mesire alanlarına, parklara ve çocuk parklarına bu kuş evlerinden yapılmasını istiyoruz. Amacımız ceddimiz Osmanlı'dan bize kalan ancak unutulmuş olan bu değerimizi yeniden canlandırmaktır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'den ve tüm Elbistan halkından bu projemize destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.