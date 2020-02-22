47 paketi yuttu uçağa bindi

Van'dan havayoluyla Adana'ya gelen 52 yaşındaki İranlı Faramarz Tayefehrostami'nin midesinden 47 paket uyuşturucu çıktı. Paketlerin içinden 116 gram metamfetamin, 104 gram eroin ve 107 gram Afyon sakızı taşıyan zanlı, "Van'da beni uyuttular. Uyuşturucunun mideme kimin koyduğunu bilmiyorum. Bana ait değil" diyerek kendisini savundu.Olay 15 Şubat'ta Adana Havalimanı'nda meydana geldi. Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmada İran vatandaşı Faramarz Tayefehrostami'nin uyuşturucu kuryesi olduğu ve Van'dan havayoluyla Adana'ya geleceği bilgisine ulaştı. İranlı uyuşturucu taciri 116 gram metamfetaminin olduğu 4 paketi, 104 gram eroinin olduğu 21 paketi ve 107 gram Afyon sakızının olduğu 22 paketi yutarak uçağa bindi. Havalimanında önlem alan narkotim ekipleri Adana'ya inen uçak içindeki İranlı zehir tacirini gözaltına aldı. Midesinde uyuşturucu olduğunu kabul etmeyen Tayefehrostami, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek tomografi çekildi. Midesinde 47 paket olduğu tespit edilen uyuşturucu kuryesi, "Van'da beni uyuttular. Bana ne yaptıklarını bilmiyorum. Bunlar bana ait değil" diyerek kendisini savundu. Hakim karşısına çıkan İranlı uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

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