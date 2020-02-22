Demir yumruklar derece için ringe çıktı

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar arası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği Müsabakaları
tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır
, 5 Ocak Stadı Tribün Altı Boks Antrenman Salonu
'nda gerçekleştirilen müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini, bunun yanı sıra sporcuların centilmence ve boks sporuna yakışır bir biçimde mücadele ettiklerini belirtti. Ramazan Bahadır, "Amacımız Okullar arası müsabakalarda başarılı olan sporcularımızı kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Sporcularımızın ileriki müsabakalarda gösterecekleri başarılarla Adanamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır"
dedi.