Demir yumruklar derece için ringe çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alantamamlandı.'nda gerçekleştirilen müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini, bunun yanı sıra sporcuların centilmence ve boks sporuna yakışır bir biçimde mücadele ettiklerini belirtti. Ramazan Bahadır,dedi.