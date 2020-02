Radyo KSÜ yayın hayatına başladı

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) bünyesinde kurulan ve Genel Koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Badem yapacak olan Radyo KSÜ, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış özel programıyla yayın hayatına başladı. İnternet üzerinden dünyanın her yerinden takip edilebilecek Radyo KSÜ'nün 3 aylık yoğun altyapı ve hazırlık çalışmalarının ardından yayın hayatına başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can amaçlarının bu hizmeti sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirtti. Can, "Üniversitemizin mevcut iletişim kanallarına ek olarak Radyo KSÜ sağlıklı iletişim, haberleşme ve bilgilendirme imkânı sağlayacak. Radyomuz ayrıca personel ve öğrencimizin potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında da önemli bir araç olacaktır" diye konuştu. Radyo KSÜ'nün bilgiyi temel alan bir yayın politikası izleyeceğini ifade eden Rektör Can, eğitim, bilim ve teknoloji alanında şehrin lokomotifi olan üniversitemizin radyoculuk alanında da örnek olmayı hedeflediğini söyledi.