Yeni stat için geri sayım

K Parti Adana İl Başkanı, inşası son aşamaya gelen yeni stadın önümüzdeki sezonda hizmete gireceğini söyledi.'ın yanı sıra il başkan yardımcılarıyla birlikte,ilçesinde 102 dönüm arsanın 43 dönümü üzerinde yükselen yeni stadyumu gezen, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Değişen UEFA kriterlerinden dolayı çatısında yapılan değişiklik sebebiyle inşaatı uzayan 33 bin kişi kapasiteli stadın tribünlerinden soyunma odalarına kadar bütün bölümlerini gezen Başkan Ay,dedi.Başkan Ay,ifadelerini kullandı.Son teknolojiyle donatılan stat, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kriterlerine uygun olarak yapılıyor. 33 bin kişi kapasiteye sahip stadın, çatı kaplaması tamamlandı. İnşaatı üstlenen firma önümüzdeki ay stadı teslim edecek. Bundan sonraki süreçte çim yerleştirme çalışmalarına ve koltuk montajına başlanacak

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ