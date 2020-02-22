Yeni stat için geri sayım

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K Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay
, inşası son aşamaya gelen yeni stadın önümüzdeki sezonda hizmete gireceğini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak
'ın yanı sıra il başkan yardımcılarıyla birlikte, Merkez Sarıçam
ilçesinde 102 dönüm arsanın 43 dönümü üzerinde yükselen yeni stadyumu gezen Başkan Ay
, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ŞEHRİMİZ ADINA GURUR DUYDUM
Değişen UEFA kriterlerinden dolayı çatısında yapılan değişiklik sebebiyle inşaatı uzayan 33 bin kişi kapasiteli stadın tribünlerinden soyunma odalarına kadar bütün bölümlerini gezen Başkan Ay, "Stadımızda çim yerleştirme ve koltuk montajına başlanıyor. Önümüzdeki sezona hazır olacak. Adanamız muhteşem bir esere daha kavuşuyor. Şehrimiz adına gurur duydum"
dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Ay, "Bu eseri Adana'mıza kazandıran başta Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcımız ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlarımız ile emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.
ÖNÜMÜZDEKİ AY TESLİM EDİLECEK
Son teknolojiyle donatılan stat, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kriterlerine uygun olarak yapılıyor. 33 bin kişi kapasiteye sahip stadın, çatı kaplaması tamamlandı. İnşaatı üstlenen firma önümüzdeki ay stadı teslim edecek. Bundan sonraki süreçte çim yerleştirme çalışmalarına ve koltuk montajına başlanacak