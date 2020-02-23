Bankacı çiftin en mutlu günü

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'daBesime- Süleyman Nur çiftinin bankacı kızları Songül ile Filiz, Yusuf Eşelioğlu ailesinin yine bankacı oğulları İsmail, Seyhan Oteli'nde gerçekleşen muhteşem düğün ile dünya evine girdi. İş, siyaset ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı gecede kendileri için özel olarak hazırlanan salına alkışlar eşliğinde giren Songül ve Süleyman soluğu nikah masasında aldı. Çiftin nikâh şahitliğini Hakan Yağan ile Katif Çınar üslenirken ömür boyu mutluluğa 'evet' cevabı veren Songül ve İsmail Eşelioğlu ilk danslarını yaparak gecenin startına verdi. Nur ve Eşelioğlu aileleri dünür olmanın verdiği mutlulukla konuklarla yakından ilgilendi. Gece geç saatlere kadar süren düğün görülmeye değerdi.