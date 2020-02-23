Bu ligde kalacağız

TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada düşme potasında yer alan Adanaspor'un orta saha oyuncusu Mustafa Sami Can Keskin ile savunma oyuncusu Mehmet Sedef, ligde kalacaklarına inanıyor. Bugün saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak olan turuncu-beyazlı ekipte moraller yerinde.
EVİMİZDEKİ MAÇLAR ÖNEMLİ
Savunma oyuncusu Mehmet Sedef de geçen haftaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına iyi hazırlandıklarını, galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti. Takımın puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehmet, "Artık bütün maçlardan puan almak istiyoruz. Özellikle sahamızda oynadığımız maçlardan 3 puan almak istiyoruz" dedi.
İYİ BİR KADRO KURULDU
MEHMET, ligde üst sıraları hedeflediklerini anlatarak, "Ligin ilk yarısında da iyi bir kadro vardı ama şanssızlıklar ve sakatlıklar oldu. İkinci yarı için iyi bir kadro kuruldu" dedi.
ELIMIZDEN GELENI YAPACAĞIZ
Mehmet, "Artık iyice kenetlenip arkadaşlığımızı en üst seviyeye çıkartıp sahada da iyi oynayarak Adanaspor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
TARAFTARIMIZ SABRETSİN
Adanaspor'un ligde hak etmediği bir konumda bulunduğunu vurgulayan Mustafa, "Adanaspor'da çok uzun yıllar geçirdim. İyisiyle kötüsüyle birçok hatıram var. Sadece kötü günler geçiriyoruz, bugünlerin biteceğini de biliyoruz. Taraftarımız biraz sabretsin, yanımızda olsun. Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla arkamızda hissediyoruz. Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" dedi.
BİR GALİBİYET ŞART
Mustafa Sami Can Keskin, bugün deplasmanda Altay ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Sıralamada üstümüzde olmasına rağmen bence kadro kalitesi olarak baktığımızda kazanabileceğimiz bir maç. Deplasmanda olduğu için tabii ki zor gibi gözüküyor ama bizim takım her yerde her takımı yenebilecek bir kadro yapısına sahip. Bir galibiyet almamız, öz güvenimizi yükseltmemiz lazım" dedi.