Bu ligde kalacağız

TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada düşme potasında yer alan Adanaspor'un orta saha oyuncusu Mustafa Sami Can Keskin ile savunma oyuncusu Mehmet Sedef, ligde kalacaklarına inanıyor. Bugün saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak olan turuncu-beyazlı ekipte moraller yerinde.Savunma oyuncusu Mehmet Sedef de geçen haftaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına iyi hazırlandıklarını, galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti. Takımın puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehmet, "Artık bütün maçlardan puan almak istiyoruz. Özellikle sahamızda oynadığımız maçlardan 3 puan almak istiyoruz" dedi.MEHMET, ligde üst sıraları hedeflediklerini anlatarak, "Ligin ilk yarısında da iyi bir kadro vardı ama şanssızlıklar ve sakatlıklar oldu. İkinci yarı için iyi bir kadro kuruldu" dedi.Mehmet, "Artık iyice kenetlenip arkadaşlığımızı en üst seviyeye çıkartıp sahada da iyi oynayarak Adanaspor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız" dedi.Adanaspor'un ligde hak etmediği bir konumda bulunduğunu vurgulayan Mustafa, "Adanaspor'da çok uzun yıllar geçirdim. İyisiyle kötüsüyle birçok hatıram var. Sadece kötü günler geçiriyoruz, bugünlerin biteceğini de biliyoruz. Taraftarımız biraz sabretsin, yanımızda olsun. Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla arkamızda hissediyoruz. Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" dedi.Mustafa Sami Can Keskin, bugün deplasmanda Altay ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Sıralamada üstümüzde olmasına rağmen bence kadro kalitesi olarak baktığımızda kazanabileceğimiz bir maç. Deplasmanda olduğu için tabii ki zor gibi gözüküyor ama bizim takım her yerde her takımı yenebilecek bir kadro yapısına sahip. Bir galibiyet almamız, öz güvenimizi yükseltmemiz lazım" dedi.

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