Hareketsizlik virüsten de tehlikeli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut, Çin'de ortaya çıkan ve tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüs kadar hareketsiz yaşamın da büyük bir tehlike barındırdığını söyledi. Yakut, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hastalıkların yüzde 65'nin nedeninin hareketsizlik olduğuna işaret ederek, "Hareketsizlik herkesi tehdit ediyor, bulaşmasına da gerek yok" dedi. Prof. Dr. Yavuz Yakut, eskiden görülme sıklığı yüzde 1'lerde olan Skolyoz'un (omurga eğriliği) hareketsizlik nedeniyle 10 kat daha fazla görülmeye başlandığına dikkat çekerek, "Yakın gelecekte omurgası düz, sağlık insan görmemiz imkansız hale gelebilir. Hastalığın başlangıç dönemi olan 8-9 ila 11-12 yaşlarında çocuklar evde test çözerek vakit geçiriyor. Fastfood ile beslenmesi de eklenince Skolyoz görülme oranı iyice artıyor" diye konuştu.Bir bireyin günde 10-12 bin adam atması gerektiğini anlatan Yakut, "O nedenle öğrencilerde 2 yıldır hareketlilik ile ilgili bir ders uyguluyoruz. Öğrenciler haftada en az 4 gün, günde 10 bin adımı bize belgeliyorlar. Buna göre de o derste başarılı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ayrıca akademik yılın başında, ortasında ve sonunda öğrencinin kas-iskelet sistemi ve fiziksel kapasitesini test ediyoruz. Bundan sonra tüm çalışan personelin de taramasını yapacağız. Rektörlükle birlikte bir çalışma yapıyoruz. Yürüyüş kulvarı da belirleyip, sağlıklı ve aktif bir üniversitesi için çalışacağız" dedi.

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