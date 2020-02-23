Oğlakları evlerinde biberonla besliyorlar

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KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

ahramanmaraş'ınAndırın ilçesinde oturan bir aile, bir batında üçüz doğuran keçilerinin yavrularını evlerinde biberonla besliyor. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinin altında 5 yıldır hobi amaçlı keçi yetiştiren İsmail Doğan'ın keçilerinden birisi üçüz yavru dünyaya getirdi. Durumun şaşkınlığını yaşayan Doğan, havaların soğuk olması, yavruların annelerinden yeterince süt alamaması üzerine, oğlakları evinde besleme kararı verdi. Doğan ailesi, evlerinin oturma odasına çıkardıkları ve "bebeklerimiz" dedikleri üçüz yavruları biberonla beslemeye başladı. İsmail Doğan, bir keçinin tek batında üçüz doğurmasının ender olduğunu, bunun kendileri için şans olduğunu belirtti.Keçi yetiştiriciliğini severek yaptıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti: Daha önce ikiz yavrulayan keçilerimiz olmuştu ama bu sefer ilk defa üçüz yavrularımız oldu. Üçü de erkek. Hava şartlarının soğuk olması nedeniyle eve çıkarttık. Biberonla beslemeye çalışıyoruz