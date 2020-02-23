Şampıyonlara ulaşım engelı

Bugüne kadar onlarca ulusal ve uluslararası şampiyonada madalya alan Gaziantepli kickboksçular yıllardır antrenman yaptıkları Kamil Ocak Salonu'nun yıkılmasının ardından şehir merkezinden uzakta bulunan yeni stada gitmekte zorlanınca çareyi bir okulun altındaki küçük bir salonda antrenman yaparak turnuvalara hazırlanmakta buldu. Okul idaresi spora destek için kapılarını sonuna kadar açtı ama yerin müsait olmaması nedeniyle sporcu sayısında büyük düşüş yaşandı. Kamil Ocak Spor Salonu'nun yıkılması nedeniyle çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalarda madalya alan Gaziantepli kickboksçular, yeni stada ulaşım sorunu nedeniyle yıkılan salona yakın olan Abdullah Kepkep İlköğretim Okulu'nun altında bulunan küçük spor salonunda antrenmanlara başladı. 60 civarında olan sporcu sayısı birden 10'a düştü. Kickboks dışında tekvando antrenmanları da aynı salonda yapılıyor. Sporcu aileleri, "Çocuklarımız sporu seviyor. Spora devam etmelerini istiyoruz ama yeni stat çok uzakta, çocuklarımız geceleri buraya toplu taşıma ile gitmekte zorlanıyor? Gece geç saatte eve dönebilen çocuk okula nasıl gidecek? Eğitim ve spora büyük önem veren Valimizden bu konuda destek bekliyoruz" dedi

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