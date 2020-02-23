Son 17 yılda 5 baraj 3 gölet

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Hatay'a son 17 yılda 5 baraj ve 3 gölet inşaa edildiğini bildirdi. Hatay'a yaptıkları yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Hatay ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor" dedi.Hatay'a son 17 yılda DSİ tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın kente 5 baraj 3 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını belirterek, "Bu barajların en önemlilerinden biri Büyük Karaçay Barajıdır. Temelden yüksekliği 105 metre olan Baraj 53,67 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Depolanacak su ile Antakya ve Defne merkez ilçeleri ile Samandağ ilçesi ve 16 mahalleye yıllık 70,64 milyon m3 içme suyu sağlamıştır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Hatay'da kalkınmayı hızlandıracak, İl'de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj daha inşa ediyor, 1 barajımızı da yükselterek verimliliğini artırıyoruz." İnşaatı tamamlanarak su tutulan 9.271 metre kret uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kretine sahip Reyhanlı Barajı ile hem Amik Ovası'nda yer alan 600 bin dekar zirai arazi sulanacak hem de 200.000 dekar saha taşkın zararından korunacaktır. Yine bu kapsamda Hatay ilinde yer alan Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi Projesi ilimizin kalkınması adına ele aldığımız en önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Tahtaköprü Barajı Projesi ile Baraj Kreti 9 m yükseltilerek ilave 146 hm3 ilave depolama sağlanacaktır. Proje ile mevcut duruma ilave 346.140 dekar ilave sulama sahası için su temini sağlanarak toplamda 415.000 dekar tarımsal sulama sağlandığı gibi yıllık 20 Gw elektrik üretimi de yapılacaktır. Ceyhan Havzasından Kılavuzlu Ana kanalı vasıtası ile Asi Havzasına su aktarımı sağlanacaktır. Tüm bunların yanı sıra projenin taşkın kontrol faydası bulunmaktadır. Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi işi kapsamında İlk kez Ceyhan Nehrinin suyu Amik Ovasına ulaştırılmıştır."

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