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Tarsus’ta şiddetli yağış nedeniyle 120 çadır boşaltıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Tarsus’ta şiddetli yağış nedeniyle 120 çadır boşaltıldı
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Egemen mahallesinde bulunan çadırlarda yaşayan yaklaşık 250 kişi çadırlardan tahliye edilerek, kapalı spor salonuna yerleştirildi. Alınan bilgiye göre bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışların başlaması üzerine Tarsus Afet Komisyonu ilçeye bağlı Egemen mahallesinde bulunan çadırlardaki tarım işçilerinin tedbir amaçlı olarak tahliye edilerek, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 5 otobüs ile alınarak Tarsus'taki Bağlar Spor salonuna yerleştirildi. Jandarma nezaretinde yapılan tahliye çalışmalarından sonra, spor salonuna yerleştirilenlerin yağışlar sona erinceye kadar spor salonunda barındırılacakları ifade edildi.
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Tarsus’ta şiddetli yağış nedeniyle 120 çadır boşaltıldı
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